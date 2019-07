Autoversteigerung des Bezirksamts Lichtenberg

Darf es ein Rolls Royce oder doch lieber ein schnittiger Roadster sein? Bei der amtlichen Autoversteigerung kommen immer wieder Sportwagen und Raritäten unter den Hammer.

Versteigert werden Fahrzeuge ohne gültiges Kennzeichen, die in den Straßen der Hauptstadt standen, abgeschleppt und nicht abgeholt wurden. Zu den Stammbesuchern der Auktion zählen Autoliebhaber, aber auch viele Gebrauchtwagen- und Schrotthändler. Wer mietbietet, kann ein Schnäppchen machen, geht aber auch ein Risiko ein. Denn jedes Auto ist eine Art Wundertüte, für Mängel wird keine Haftung übernommen. Wer Pech hat, kauft also einen Haufen Schrott. Welche Autos versteigert werden, wird rund eine Woche vor der Auktion bekanntgegeben. Eine Besichtigung der Fahrzeuge ist nur am Tag vor der Versteigerung möglich. Bezahlt wird mit EC-Karte.