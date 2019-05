Auf dem Leopoldplatz können Besucher Design und Kunst von lokalen Kreativen entdecken und kaufen. Auch Streetfoodstände haben ihren festen Platz.

Auf dem Weddingmarkt auf dem Leopoldplatz präsentieren rund 70 Händler an ihren Ständen Kunst, Designobjekte, Mode, Schmuck, Accessoires und Möbel. Gastronomische Stände bieten Streetfood, Getränke und süße Backwaren an, dazu gibt es Seifenblasen, Kinderschminken und Musik. Der Weddingmarkt versteht sich als Spiegel des künstlerischen Geschehens in Berlin mit Schwerpunkt auf den Bezirk Wedding.