Winterbasar in der JVA Tegel

Auf dem Basar gibt es Geschenkartikel, Kinderspielzeug, Backwaren, Adventsgestecke, Glasdesign und vieles mehr aus den Betrieben der Justizvollzugsanstalt Tegel.

Was: Winterbasar der JVA Tegel Wann: Samstag, 21. November 2020 Öffnungszeiten: 10 bis 15 Uhr Wo: Vor dem Garten des Shops der JVA Tegel Eintritt: Frei

Aktuelle Veranstaltungen und Tipps zu den Themen Mode, Fashion, Lifestyle und Shopping in Berlin. mehr

Oh du fröhliche Weihnachtszeit in der Hauptstadt. Hier finden Sie die schönsten Weihnachtsmärkte 2020 in Berlin. mehr