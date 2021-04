Lebensmittel-Lieferdienste: Lebensmittel online kaufen

Lebensmittel online bestellen und liefern lassen: Wer einen Lebensmittel-Lieferdienst nutzt, sollte Vor- und Nachteile der Online-Supermärkte kennen.

Lebensmittel im Internet aussuchen, bestellen und dann nach Hause liefern lassen- interessant sind solche Lebensmittel-Onlinedienste für alle, die stark in Beruf oder Familie eingespannt sind, für Menschen mit Handicap oder Ältere, die nicht mehr gut zu Fuß unterwegs sind. Denn: Internethändler und Geschäfte mit Lieferdiensten bringen die Lebensmittel bis auf den Küchentisch.

Die Wahl des Lebensmittel-Online-Händlers richtet sich nach verschiedenen Faktoren. Bei Onlineportalen wie oekokiste.de lassen sich über eine Postleitzahlensuche die Anbieter finden, die in der Region ausliefern. «Zunächst sollte ich für mich fragen, welche Produkte das Sortiment umfassen soll», sagt Alexandra Borchard-Becker von der Verbraucher Initiative in Berlin. Geht es zum Beispiel um bestimmte Feinkostartikel wie Zutaten zur asiatischen Küche, biete ein spezialisierter Händler die größte Auswahl. Dort bekomme der Kunde mit einem Anruf oder einem Mausklick auch Lebensmittel, die er sich vor Ort mühsam zusammensuchen müsste.

Über breite Sortimente verfügen Internetsupermärkte wie www.lebensmittel.de oder die Onlineshops von Ketten wie Rewe. «Wenn ich von einem oder wenigen Lieferanten bestelle, spart das Zeit und Versandkosten», sagt Borchard-Becker. Im Internetsupermarkt allerdings dürfen Kennzeichen fehlen, die für verpackte Lebensmittel im Geschäft vor Ort vorgeschrieben sind. «Das kann vor allem für Allergiker zum Problem werden und für Kunden, die bestimmte Zutaten nicht vertragen oder auch vermeiden wollen», sagt Simone Vintz von der Stiftung Warentest in Berlin. Betroffene sollten bei der Wahl des Händlers im Blick haben, ob dieser Zutaten und Inhaltsstoffe transparent darstellt.

Lebensmittel-Bringdienste verpacken die gewünschte Ware und transportieren sie bis an die Haustür.

Obst und Gemüse online kaufen?

Unter logistischen Gesichtspunkten ist die Lieferung oder der Versand von allen empfindlichen Waren schwierig, zum Beispiel von Obst und Gemüse. «Hier ist ein großer Nachteil, dass ich die Artikel nicht in die Hand oder in Augenschein nehmen kann», erläutert Angela Clausen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Die größten Probleme bereiten Milch und Molkereiprodukte sowie Gefrierkost. Die Einhaltung der Kühlkette kann der Kunde kaum kontrollieren. «Aber ich kann zumindest die Dauer des Transportes, die Verpackung der Ware und das Kühlmittel hinterfragen», sagt Clausen. Wer nur Gefriergut bestellen möchte, ist bei Lieferanten wie Bofrost, Eismann oder Frosta an der richtigen Adresse.