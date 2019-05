Diesel Pop-up Shop in der Torstraße eröffnet

Diesel Red Tag kooperiert mit GR-Uniforma. Das Ergebnis ist in einem Pop-up Store in der Torstraße 67 in Berlin-Mitte erhältlich. Inspiration für die aktuelle Kollektion sind die russischen Avantgarde-Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts, kennzeichnend sind Workwear-Silhouetten und Denim-Formen der Neunziger samt Farbverläufen und Patchworkelementen. Dominierende Farben sind schwarz, weiß und rot. Der Diesel Pop-up Shop hat täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet.