Fashion Exchange Pop-up Store

FAEX - eine Plattform für unabhängige Fashionlabels - eröffnet drei Tage lang einen Pop-up Store in Mitte.

Während des Gallery Weekends 2019 lädt Fashion Exchange in den FAEX Pop-up Store in die Heckmann Höfe im Bezirk Mitte. Erhältlich sind Kleider, Alltagsmode, Streetwear, Unique Pieces und Accessoires für Damen und Herren. Die Mode ist nachhaltig und fair produziert. Teilnehmende Designer und Labels sind u.a. Jeeij, Marita Moreno, Maria Schenke, Nix Design, Vera de Nero, Costura, AnnAdam, Johann K. und House of Wolf.