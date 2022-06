Neu in der Münzstraße: Colorful Standard

Das Unternehmen zielt auf Nachhaltigkeit. Colorful Standard bietet minimalistische Basics für den Kleiderschrank, vom T-Shirt bis zur Jogginghose, die langlebig und trendbeständig sind. Die Freizeitkleidung ist in insgesamt 50 Farben erhältlich und wird zu 100 Prozent aus Bio-Baumwolle oder recycelter Merinowolle unter strengen ethischen Bedingungen in Portugal hergestellt.Die Eröffnung des ersten Colorful Standard-Store in der Münzstraße fand am 28. April 2022 statt. Es ist der erste Laden dieser Marke in Deutschland.