Ralph Lauren eröffnet Flagship Store auf dem Kurfürstendamm

Auf einer Gesamtfläche von rund 5.000 Quadratmetern, verteilt auf zwei Stockwerke, finden interessierte Kunden im Flagship Store von Ralph Lauren Polo, Accessoires und Purple Label für Herren sowie Polo, Accessoires und Collection für Damen der Premiummarke Ralph Lauren . Hinzu kommen Teile der von Vintage-Looks inspirierten Subline RRL. Im gesamten Geschäft ergänzt eine Auswahl an Geschenk- und Dekorationsartikeln das Angebot der World of Ralph Lauren.Das historische Gebäude von 1907 ist ein für den Ku'damm typisches Beispiel des Berliner Beaux-Arts-Stils. Luxuriös lässt es sich in den Innenräumen shoppen, die aus traditionellen Materialien gefertigt sind. Der Eingangsbereich begrüßt die Kunden mit Fliesenböden aus Marmormosaik. Holzparkettböden, handverputzte Wände und maßgefertigte Fräsarbeiten akzentuieren die Verkaufsfläche. Der gesamte Raum ist mit antiken Möbeln, ikonischen Kunstwerken und Vintage-Objekten versehen.