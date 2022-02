Rebelle Pop-up-Store in den Galeries Lafayette

Der auf exklusive Vintage-Mode spezialisierte Second Hand-Online-Marktplatz Rebelle eröffnet am 14. Februar 2022 einen Pop-Up-Store in den Berliner Galeries Lafayettes.

© dpa

Auf einer Fläche von 74 Quadratmetern werden Produkte exklusiver Marken von Chanel, Louis Vuitton oder Gucci bis hin zu Acne oder Isabel Marant verkauft.



Der Rebelle Pop-up-Store in der Friedrichstraße 76-78 ist vom 14. bis 26. Februar 2022 zu den Öffnungszeiten der Galeries Lafayette für Besucher zugänglich.

