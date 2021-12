Neu in der Torstraße: Supreme

Das Hip-Hop- und Skaterlabel Supreme verkauft seit November 2021 in der Torstraße Jacken, Sweatshirts, T-Shirts, Mützen und Caps, Taschen, Skateboards und Zubehör mit dem markanten Schriftzug. Es wird gemunkelt, dass der Supreme Store in Berlin der einzige in Deutschland bleiben wird. Selbst in den USA, wo die Streetwear-Marke herkommt und Kult ist, gibt es insgesamt nur vier Stores - zwei in New York City und zwei in Kalifornien.