Zweiter Berliner Apple Store eröffnet in Mitte

Zur Eröffnung des Apple Stores in der Rosenthaler Straße sind Berliner Künstlerinnen und Künstler zu Gast, die live Skizzen auf dem iPad Pro zeichnen. Die Zusammenarbeit mit Kreativen aus der Hauptstadt soll in den kommenden Jahren - auch in Form von Kursen - fortgeführt werden. Der neue Apple Store bietet neben den üblichen Produkten und Services die Möglichkeit, Produkte online zu bestellen und in einem gesonderten Pickup-Bereich abzuholen. Am Eröffnungstag (Donnerstag, 2. Dezember 2021 ab 10 Uhr) ist der Zutritt zum Apple Store in der Rosenthaler Straße nur mit Anmeldung, unter 2G-Auflagen, mit Maske und unter strenger Einhaltung des Mindestabstands möglich.