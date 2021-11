Fabletics Flagship Store am Ku'damm eröffnet

Die Activewear-Marke Fabletics hat ihren ersten Laden in Europa eröffnet. Der Flaghsip Store in Charlottenburg bietet außer Kleidung auch Yoga- und Pilateskurse an.

© dpa

Der Fabletics Flagship Store am Kurfürstendamm verkauft Activewear und Sportmode, die auch für den Alltag geeignet ist. Bekannt ist die Marke vor allem für ihre Leggins und die Shorts mit Handytaschen. Um das passende Produkt zu finden, hiflt eine Software, die Onlineshopping und Einzelhandel miteinander verknüpft. Von der Umkleidekabine aus lässt sich etwa der Bestand abrufen. Auf Knopfdruck bringen die Verkäufer eine andere Größe oder Farbe in die Kabine.

