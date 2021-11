Oh my Wood im Alexa eröffnet

Die niederländische Firma Oh my Wood stellt Tische, Schränke, Sideboards und Regale aus massivem Mangoholz her. Sofas, Stühle und Deko vervollständigen das Sortiment.

© dpa

Seit Anfang November 2021 gibt es im Alexa einen neuen Laden mit dem Schwerpunkt Möbel, Deko und Lifestyle. Oh my Wood setzt vorwiegend auf massives Mangoholz, das mit Metallelementen und Stoffen kombiniert wird. Der Store ist rund 200 Quadratmeter groß und befindet sich im 2. Obergeschoss des Einkaufszentrums.

