Natascha von Hirschhausen eröffnet Flagship Store im Q205

Im Q205 eröffnet am 3. Dezember 2021 der Flagship Store des Modelabels Natascha von Hirschhausen . Zum Sortiment gehören Kleider, Hosen, Röcke und mehr aus nachhaltigen, plastikfreien Materialien. Von Hirschhausen arbeitet nach dem Made-to-Order-Prinzip: Die Kleidungsstücke werden auf Kundenwunsch in Berlin angefertigt. Außer Kleidung ist auch Schmuck erhältlich. Ohrringe, Ringe und Co. aus recyceltem Silber werden in Indien fair produziert.