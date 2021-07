Mango jetzt mit Flagship Store am Ku'damm

Der Mango Flagship Store befindet sich am Standort des ehemaligen Gloria-Palasts - dem legendären Filmtheater am Kurfürstendamm, das im Jahr 2017 abgerissen wurde und einem Neubau Platz machte. Auf einer Verkaufsfläche von 1400 Quadratmetern bietet Mango dort in mediterran-moderner Kulisse Kleidung und Accessoires für Damen, Herren und Kinder an. Außerdem gibt es einen Click&Collect-Bereich, in dem Onlinebestellungen abgeholt und Retouren abgegeben werden können. Für gebrauchte Bekleidung steht ein Committed-Container bereit.