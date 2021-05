«Cheese & More» eröffnet Filiale am Kurfürstendamm

Im Berliner Shop von «Cheese & More» erwarten Käse-Liebhaber ein großes Sortiment an verschiedenen Käsesorten, Käse-Dips, Senf und kleineren Geschenkideen. Natürlich können ausgesuchte Käsespezialitäten auch gekostet werden. Der genaue Eröffnungstermin von « Cheese & More by Henri Willig » in Charlottenburg ist noch nicht bekannt.