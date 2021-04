«MDC next door» in Prenzlauer Berg eröffnet

Das neue « MDC next door » ist eine Kombination aus Kosmetik- und Concept Store. Neben ausgewählten kosmetischen Produkten soll es hier laut Betreiberin Melanie dal Canton auch eine «Wunderkammer für Objekte zum alltäglichen Gebrauch» geben. Dazu gehören Porzellan, Schmuck und Papeterie aber auch Kaffee und Expresso in einer speziellen MCD-Röstung. Die Produkte werden auch im dazugehörigen Online Shop angeboten. Gestaltet ist das Geschäft in auffälligen Pastellfarben und einer Mischung aus rustikalem Stuck und modernen Leuchten.