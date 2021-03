Neue Drogerie Müller-Filiale in Buch eröffnet

Deutschlands drittgrößter Anbieter von Drogeriewaren bietet neben dem üblichen Sortiment an Drogerieartikeln auch zahlreiche andere Produkte an. In der neuen Müller-Filiale gehören auch Naturprodukte, Multi-Media-Artikel, Spiel- und Schreibwaren, Strümpfe und andere Handarbeitsprodukte zum Sortiment. Außerdem soll der neue Standort über einen Fotoservice verfügen. Es handelt sich bereits um die siebte Müller-Filiale in der Hauptstadt. Gegründet wurde das Unternehmen 1953 in München von dem Friseur Erwin Franz Müller. Mittlerweile existieren auch zahlreiche Standorte in anderen EU-Ländern.