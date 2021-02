Neue 24/7 Uni Elektro-Filiale in Spandau eröffnet

Auf einer Verkaufsfläche von rund 300 Quadratmetern bietet die neue Uni Elektro-Filiale in Spandau ein umfangreiches Sortiment aus Elektromaterial, Industriebedarf, Werkzeug, Hausgeräten, Multimedia, Gebäudetechnik und vieles mehr. Für Gewerbetreibende aus den Bereichen Handwerk, Industrie und Handel, die im Besitz einer Kundenkarte sind, bietet das Geschäft einen speziellen 24 Stunden-Service an sieben Tagen die Woche. Geschultes Fachpersonal berät Kunden auch während der regulären Öffnungszeiten von Montag bis Donnerstag. Thomas Röder, Geschäftsführer von Uni Elektro, beschreibt das Konzept des 24 Stunden-Service als bisher einzigartig in der Großhandelslandschaft. Eine weitere Filiale mit diesem Service befindet sich im Stadtteil Marzahn.