Deichmann eröffnet neues Geschäft in Zehlendorf

Das neue Deichmann-Geschäft bietet auf einer Verkaufsfläche von etwa 430 Quadratmetern ein vielseitiges Sortiment an Damen-, Herren- und Kinderschuhen zu günstigen Preisen. In einem neuen Sportbereich sollen Kunden zudem erstmals Schuhe sortiert nach verschiedenen Sportarten finden. Auch diverse Accessoires wie Taschen und Geldbörsen gehören zum Angebot. Die Marke Deichmann wirbt mit modischen Designs in guter Qualität zu niedrigen Preisen.