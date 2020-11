Kayser eröffnet ersten deutschen Shop im Alexa

Der Unterwäschespezialist Kayser eröffnet heute (26. November 2020) seinen ersten deutschen Shop im Einkaufscenter Alexa in Mitte.

Im ersten Obergeschoss des Alexa bietet der neue Kayser-Store auf einer Verkaufsfläche von etwa 100 Quadratmetern Unterwäsche und Nachtwäsche für Damen, Herren und Kinder. Die Betreiber werben mit einem angemessenen Preis-Leistungsverhältnis und einer individuellen Kundenbetreuung. Die Marke Kayser stammt aus den Vereinigten Staaten und verkauft ihre Produkte bereits seit 40 Jahren vor allem in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie in Asien, Australien und Afrika. Eine Ausweitung des Vertriebs mit Fokus auf Europa ist bereits geplant.

Das Alexa am Alexanderplatz ist mit seinen über 170 Geschäften und Restaurants eines der größten Einkaufszentren Berlins. mehr

