Wrangler eröffnet neuen Standort in der Mall of Berlin

Anfang November zog die amerikanische Modemarke Wrangler in die Mall of Berlin und eröffnete somit den zweiten Store in der Hauptstadt.

© dpa

Der in North Carolina gegründete Rodeo-Ausstatter ist mittlerweile vor allem für seine modischen Jeans bekannt. Auf einer Verkaufsfläche von 100 Quadratmetern bietet der neue Wrangler-Store diese und weitere Bekleidung wie Hemden, Shirts und Jacken an. Die Gestaltung der Filiale soll mittels Pop Art-Collagen und für den Rodeo typischen Elementen, wie eine gelbe Arena-Umzäunung im Kassenbereich, an die Geschichte der Modemarke erinnern.

