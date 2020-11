Taschen Guba eröffnet neues Geschäft in Schönhauser Allee Arcaden

Der Fachhändler Taschen Guba eröffnete vor Kurzem ein neues Geschäft in den Schönhauser Allee Arcaden.

Der neue Taschen Guba-Store bietet sowohl Taschen und Rucksäcke für Alltag und Büro als auch Reisekoffer in verschiedenen Ausführungen an. Außerdem gehören Handtaschen, Portemonnaies und vielfältige Lederwaren zum Sortiment. Die Marke wirbt zudem mit einer qualifizierten und freundlichen Beratung. Taschen Guba gibt es auch im Alexa

Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr

© BerlinOnline - R. N.

Am 19. November 2020 eröffnet mit The Latest ein neuer Retail Store am Kurfürstendamm. Die Betreiber wollen Unternehmen und Startups bei der Erstpräsentation ihrer Produkte unterstützen. mehr