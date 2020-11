The Latest eröffnet Retail Store am Kurfürstendamm

Kunden im The Latest sollen die Möglichkeit haben, neuartige Produkte als erste zu entdecken. Dabei will das Verkaufspersonal wertvolle Marktforschungsdaten sammeln und so die teilnehmenden Unternehmen bei der weiteren Vermarktung ihrer Innovationen unterstützen. Die Produkte kommen unter anderem aus den Bereichen Elektronik, Lifestyle, Gaming, Travel und Entertainment. Des Weiteren soll der Retail Store über eine Lounge mit Fachbüchern verfügen, in der regelmäßig auch Podiumsdiskussionen stattfinden können.