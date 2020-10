Tankstelle der Zukunft: Aral eröffnet ersten «Mobility Hub» in Mitte

Neben dem klassischen Kraftstoffangebot soll der Aral «Mobility Hub» über einen Rewe To Go Shop, einen Akkuwechselautomaten für E-Bikes, Lastenräder, und Kleinfahrzeuge, mehrere E-Scooter-Sharing-, Carsharing- und Bikesharing-Angebote, eine UFC-Ladestation sowie eine DHL Paketstation verfügen. Außerdem ist der Standort über Alexanderplatz und Ostbahnhof direkt mit dem ÖPNV (S-Bahn, U-Bahn und Bus) verbunden. Mit dem «Mobility Hub» will Aral zu einer CO2-ärmeren Mobilität beitragen und dem Ziel bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein, einen Schritt näher kommen.