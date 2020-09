Neuer Erlebnisstore von Globetrotter in Steglitz

Der Outdoor-Ausstatter Globetrotter will am 10. Oktober 2020 eine neue Erlebnisfiliale an der Schloßstraße eröffnen. Auf vier Etagen mit einer Verkaufsfläche von 3000 Quadratmetern soll es neben dem üblichen Sortiment zahlreiche neuartige Angebote geben.

Die neue Globetrotter-Filiale soll sich mit mehr Service, starker Community und verbesserter Nachhaltigkeit hervorheben. Zum Angebot gehören neben Outdoorbekleidung, Campingausrüstung, Werkzeug, Fahrrädern und elektronischen Geräten auch ein Veranstaltungsbereich, verschiedene Shop-in-Shop-Flächen sowie ein Café mit Blick über die Hauptstadt. Zudem sollen im integrierten Globetrotter-Innovation-Lab Marken, Produkte und Projekte vorgestellt werden, mit denen die Betreiber und ihre Partner den Outdoor-Markt weiterentwickeln wollen.

