«Wonder Photo Shop» auf dem Kurfürstendamm eröffnet

Der neue «Wonder Photo Shop» bietet ein umfangreiches Sortiment aus Fujifilm-Fotoprodukten, darunter intax Sofortbildkameras und dazugehörige Sofortbildfilme. Abzüge, Fotobücher, Geschenkartikel und Wandbilder sollen an Foto-Terminals eigenständig erstellt werden können. Zudem will der Shop das Beauftragen von Fotoprojekten via App an eine Smart-Print-Station ermöglichen. Inhaber Gerd-Peter Hubert hat sich zum Ziel gesetzt, mittels einer Kombination aus neuen Trends und innovativer Fotoproduktion ein neuartiges Gesamtangebot in seinem Geschäft verfügbar zu machen.