Sirplus rettet Lebensmittel: Neuer Markt in Charlottenburg eröffnet

Die Supermarktkette «Sirplus» hat es sich zur Aufgabe gemacht, überschüssige Lebensmittel zurück in den Kreislauf zu bringen. In Charlottenburg entstand nun der fünfte «Rettermarkt» der Hauptstadt.

Sirplus fordert bewussteren Umgang mit Lebensmitteln

Laut Sirplus werden in Deutschland jährlich 18 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet, die noch bedenkenlos verzehrt werden könnten. Deshalb will das Unternehmen einen Großteil seiner Gewinne in den Aufbau weiterer Standorte sowie in die Entwicklung einer Eigenmarke investieren, um überschüssige Lebensmittel auch in herkömmlichen Supermärkten verkaufen zu können. So sollen möglichst viele Menschen zu einem bewussteren Umgang mit Lebensmitteln motiviert werden.