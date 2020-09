Polo Ralph Lauren eröffnet Geschäft in Mall of Berlin

Mitte November 2020 will das New Yorker Modeunternehmen «Polo Ralph Lauren» einen neuen Store im Erdgeschoss der Mall of Berlin in Mitte eröffnen. Auf 160 Quadratmetern soll es ein breites Angebot aus amerikanischer Sportswear geben.

© dpa

Besonders auffällig durch das berühmte Logo mit dem Polo-Pony präsentiert sich die Fashion-Marke mittlerweile in 350 Stores auf der ganzen Welt. In der Mall of Berlin sollen neben Damen-, Herren- und Kinderbekleidung auch Footwear, Accessoires sowie weitere lizensierte Produktkategorien angeboten werden. Hierfür wirbt Ralph Lauren mit «absoluter Hochwertigkeit», «klassischer Eleganz» und «hohem Tragekomfort».

