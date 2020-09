Canada Goose eröffnet ersten deutschen Store am Kurfürstendamm

Noch im November 2020 will Canada Goose seinen ersten Deutschland-Store in Berlin eröffnen. Das kanadische Bekleidungsunternehmen ist mittlerweile mit insgesamt 22 Geschäften auf drei Kontinenten vertreten.

Cananda Goose bietet vor allem Oberbekleidung für extrem kaltes Wetter. Design und Materialien sind nach eigenen Angaben von höchster Qualität und sollen den kanadischen Lebensstil authentisch repräsentieren. Zum Sortiment gehören unter anderem Regen- und Windbekleidung, funktionale Strick- und Fleecewaren sowie Accessoires wie Mützen, Handschuhe und Schals. Der neue Store am Ku'damm soll auf zwei Stockwerken neben dem umfangreichen Bekleidungsangebot auch eine Dauerausstellung mit ausgewählten Kunstwerken von kanadischen und Inuit-Künstlern beherbergen.

