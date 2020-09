Huawei will Flagship-Store in Charlottenburg eröffnen

Noch im Dezember 2020 will der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei einen Flagship-Store in Charlottenburg eröffnen. Dies teilte Huawei Manager William Tian kürzlich auf der IFA in Berlin mit.

© dpa

Nach Barcelona und Paris soll Charlottenburg nun der dritte europäische Standort von Huawei werden. Auf einer Verkaufsfläche von 500 Quadratmetern wird es laut Ankündigung neben Smartphones auch Smart-TVs und Wearables geben. Besonderen Wert will der neue Store auf die persönliche Kundenbetreuung legen. Weitere Details zum Standort und er genaue Eröffnungstermin sind noch nicht bekannt.

