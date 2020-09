Oxfam eröffnet Secondhand-Shop in Weißensee

Mit ihrem außergewöhnlichen Verkaufskonzept sollen die Oxfam-Shops zahlreichen Menschen aus der Armut helfen. Dazu gehen (nach eigenen Angaben) alle Gewinne direkt an den Oxfam Deutschland e.V., der sich auf entwicklungspolitische Arbeit spezialisiert hat. In den Geschäften arbeiten ausschließlich ehrenamtliche Teams. Die angebotenen Produkte stammen von Spendern. Im neuen Oxfam-Shop in Weißensee soll es unter anderem Kleidung, Schmuck, Bücher, Haushalts- und Spielwaren, Heimtextilien und Geschenkartikel zu kleinen Preisen geben. Das Spendenkonzept sorgt dafür, dass das Sortiment ständig wechselt und neue Produkte in die Shops kommen.