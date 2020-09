IKEA Planning Studio in Pankow eröffnet

Das neue IKEA Planning Studio soll Kunden auf einer Fläche von 500 bis 1000 Quadratmetern beraten und bei der Planung ihrer Küche, Kleiderschränke und anderer Einrichtungsbereiche unterstützen. Hierfür können im Voraus Planungstermine vereinbart werden. Anders als im bekannten IKEA-Format präsentiert das Studio nur ausgewählte Produkte des Kernsortiments. Kunden sollen die Möglichkeit haben, die Einrichtungsgegenstände zu testen und anschließend per Lieferung zu erhalten. Am 27. Oktober 2020 eröffnet ein zweites Planning Studio in Potsdam. Weitere Standorte und neue Verkaufsformate sind in Planung.