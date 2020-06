Muji eröffnet größten deutschen Store auf dem Ku'damm

Das japanischer Label Muji bietet seine deutschlandweit größte Produktauswahl jetzt auf vier Etagen auf dem Berliner Ku'damm an.

Mit dem neuen Konzept des Community Marktes wollen die Betreiber von Muji regionalen Erzeugern eine Verkaufsfläche bieten und so die Gemeinschaft vor Ort stärken. Im neuen Store können Kunden ab 18. Juni 2020 Produkte wie Glasstrohhalme, Blumenvasen aus alten Weinflaschen, wiederverwendbare Kaffeebecher, Kleidung und nachhaltig produzierte Möbel erwerben. Außerdem gibt es Gebäck, Süßwaren, Getränke, Bücher und erstmals Gesichtsmasken. "Besonders in ungewohnten Zeiten, sowohl politisch als auch unter dem Gesichtspunkt einer weltweiten Pandemie, ist es weiterhin die Mission Mujis, essentielle Alltagsprodukte zu einem bezahlbaren Preis anzubieten", heißt es aus der Unternehmenszentrale.

