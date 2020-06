7 for all mankind eröffnet neuen Store am Ku'damm

Zu seinem 20jährigen Jubiläum eröffnet das Fashion Label 7 for all mankind einen neuen Store am Kurfürstendamm. Der alte Standort am Leipziger Platz wurde geschlossen.

© dpa

Das neue Konzept des Labels orientiert sich an seinem Mailänder Store und setzt auf große Flächen, geräumige Umkleiden und moderne Lounge-Bereiche. Angeboten wird sowohl Damen- als auch Herrenmode. Zudem ist der Laden mit abstrakten Werken der amerikanischen Künstlerin Kim Knoll dekoriert. 7 for all mankind gibt es nun weltweit an rund 100 Standorten. (Stand 2020)