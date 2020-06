C. Bechstein eröffnet neuen Flagship-Store im Stilwerk

Der großflächige Store bietet Instrumente der Marken C. Bechstein, W. Hoffmann und Zimmermann an. Dabei sind alle Preisklassen vertreten, vom günstigen Digitalpiano bis zum Premium-Konzertflügel in limitierter Auflage. So sollen sowohl Einsteiger als auch anspruchsvolle Profi-Pianisten ihr Lieblingsinstrument finden.Das C. Bechstein Centrum verfügt des Weiteren über einen separaten Showroom sowie zwei akustisch isolierte Proberäume. Ein weiterer Bereich mit historischen Instrumenten entführt Besucher auf eine Zeitreise in die 167-jährige Geschichte des Unternehmens. Im Herbst 2020 soll eine weitere Fläche für Konzerte und andere Veranstaltungen eröffnet werden.