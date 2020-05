Kaufland eröffnet neue Filiale in Spandau

Anfang Mai öffnet die Einzelhandelskette Kaufland in Spandau einen neuen Markt. Die Verkaufsfläche erstreckt sich über 4000 Quadratmeter.

Kunden können sich vor allem auf vielfältige Bedienungstheken für Fleisch, Fisch, Käse und Antipasti freuen. Die Auswahl an Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs erstreckt sich von Markenartikeln über Bio- und Fairtrade-Produkte bis hin zu vegetarischen und veganen Artikeln. Wie Kaufland in einer aktuellen Pressemitteilung verkündet, soll der Markt zudem mit innovativer, umweltfreundlicher Technik ausgestattet sein und unter anderem von 22 regionalen Zulieferern unterstützt werden. Die Filiale wird am Donnerstag, den 07. Mai 2020 in der Pichelswerde Straße eröffnet. Um Kunden in Zeiten der Corona-Krise zu schützen, verzichtet Kaufland auf besondere Eröffnungsaktionen.