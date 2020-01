M&M's Store eröffnet am Kurfürstendamm

Der neue M&M's Store am Ku'damm ist der erste in Kontinentaleuropa. Auf fast 3000 Quadratmetern Fläche soll es die Schokolinsen nicht nur in vielen Varianten und Farben geben. Geplant sind auch Personalisierungsmöglichkeiten, Merchandise, Installationen wie eine "Wall of Chocolate" und eine Dachterrasse mit Panoramablick. Das "Gloria Berlin" ist ein Ensemble von Büro- und Geschäftshäusern am Kurfürstendamm 12-15. Die Neubauten entstehen an der Stelle, an der sich bis 2017 das Kino Gloria-Palast befand.