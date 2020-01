Spicebar eröffnet Shop in Schönhauser Allee Arcaden

Am Freitag, den 17. Januar 2020 eröffnet im 1. OG der Schönhauser Allee Arcaden ein Shop des Onlinehändlers Spicebar . Die Berliner Manufaktur vertreibt Gewürze und Gewürzmischungen in Bio-Qualität. Außer Pfeffer, Currymischungen und Co. gibt es auch Fruchtpulver, Salze und Zucker. Produziert wird auf dem historischen Borsiggelände in Tegel.