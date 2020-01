Sirplus jetzt auch im Ostbahnhof

Die neueste Filiale von Sirplus hat am Freitag, den 3. Januar 2020 im Ostbahnhof in Friedrichshain eröffnet. Damit betreibt die Kette insgesamt vier Standorte in Berlin. Das Konzept: Sirplus will noch genießbare, aber übriggebliebene oder abgelaufene Lebensmittel vor der Tonne retten und verkauft sie in ihren Läden zu teils stark reduzierten Preisen.