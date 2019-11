Kapten & Son eröffnet Shop in der Rosenthaler Straße

Am Samstag, den 23. November 2019 soll der neue Kapten & Son -Shop in der Rosenthaler Straße in der Nähe des Hackeschen Markts eröffnen. Der Händler ist spezialisiert auf Lifestyleprodukte und Accessoires, Er verkauft in seinen Läden u.a. Uhren, Rucksäcke, Sonnenbrillen, Brillen und Armbänder im mittleren Preissegment.