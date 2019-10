Neu in Mitte: Motel a Miio

Seit Samstag, den 19. Oktober 2019 verkauft das Münchner Keramiklabel Motel a Miio seine Produkte auch in der Alten Schönhauser Straße in Berlin-Mitte. Es ist der zweite Standort der Marke in Berlin. Motel a Miio verkauft Tassen, Teller, Karaffen, Vasen, Lampen, Butterdosen, Serviettenringe und mehr. Die Produkte werden in Portugal in Handarbeit und fair produziert.