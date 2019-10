Broken English eröffnet neuen Laden im Bergmannkiez

Die Läden in der Charlottenburger Leonhardstraße und in der Körtestraße sind seit rund einem Jahr geschlossen. Nun wagt Broken English an neuem Standort und mit neuer Besitzerin den Neustart. Das künftige Zuhause des Shops für Lebensmittel und Geschenkideen aus Großbritannien liegt in der Arndtstraße im Bergmannkiez. Der Laden soll noch im Oktober 2019 eröffnen. Sobald bekannt, wird der genaue Eröffnungstermin an dieser Stelle nachgetragen.