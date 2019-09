Decathlon eröffnet Filiale in Gropius Passagen

Am Freitag, den 4. Oktober 2019 eröffnet in den Gropius Passagen eine Filiale des französischen Sportausrüsters Decathlon. Erhältlich sind Produkte rund um das Thema Sport von Fußballschuhen über Laufhosen bis zu Proteinriegeln. Der neue Laden mit 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche befindet sich im ersten OG des Shoppingcenters in der Johannisthaler Chaussee.