Red Wing eröffnet Store in der Bleibtreustraße

Lederstiefel für Herren und Damen, Accessoires und Pflegezubehör: Am Donnerstag, den 5. September 2019 hat der Red Wing Shoe Store in der Bleibtreustraße eröffnet. Der Laden ist gut 80 Quadratmeter groß - und damit der größte der größte der drei Läden in Berlin. Erhältlich ist die gesamte Red Wing Heritage Collection.