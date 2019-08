Patagonia eröffnet Laden in der Münzstraße

Am Montag, den 19. August 2019 hat Patagonia einen neuen Store in der Münzstraße 10 im Bezirk Mitte eröffnet. Auf den rund 360 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es Outdoor-Bekleidung für verschiedene Sportarten wie Trailrunning, Klettern und Wintersport. Auch eine Reparaturstation und genügend Platz für Treffen gemeinnütziger Organisationen, Vorträge oder Ausstellungen sind vorhanden. Der einzige andere Patagonia Store in Deutschland befindet sich in München.