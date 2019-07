Eyes and more im Forum Köpenick eröffnet

Am Mittwoch, den 3. Juli 2019 hat im Forum Köpenick ein neuer Laden der Optikerkette eyes + more aufgemacht. Das Unternehmen verkauft modische Brillen zu günstigen Preisen und setzt dabei auf Komplettpakete. Auch Sonnenbrillen gehören zum Sortiment. Die Filiale im Forum Köpenick ist bereits die siebte in Berlin.