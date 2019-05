B-Lage Pop-up Store öffnet für zwei Tage

Die B-Lage ist ein Laden in Hamburg mit schönen Dingen. Für zwei Tage ziehen einige der Sachen in die hiesige Dunckerstraße. Im Concept Store Nandi gibt es am Freitag, den 24. Mai und am Samstag, den 25. Mai 2019 jeweils von 11 bis 19 Uhr unter anderem Produkte der Marken Wonderbar, Hello Love, Redfries, Vanewonderland und Après Ski.