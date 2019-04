Arys plant zweiten Store in Berlin

Das Berliner Modelabel Arys eröffnet eine weitere Dependance in der Hauptstadt: Die neue Filiale soll in der Torstraße aufmachen.

Wie das Branchenportal Fashion Network berichtet, eröffnet das Berliner Label Arys schon bald seinen zweiten Store in Berlin. Am 16. Mai 2019 soll der Laden in der Torstraße in Mitte aufmachen - rund ein halbes Jahr nach der Eröffnung des Flagship Stores in der Kollwitzstraße in Prenzlauer Berg. Auf 80 Quadratmetern Fläche präsentiert Arys dort künftig kühl-minimalistische Klamotten für Sport und Lifestyle für Männer und Frauen.