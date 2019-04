Reno eröffnet in Neukölln Arcaden

Am Donnerstag, den 18. April 2019 hat in den Neukölln Arcaden ein neuer Schuhladen eröffnet. Reno verkauft dort seitdem Markenschuhe für Damen, Herren und Kinder von Bama, Rieker, Adidas, Skechers, Tamaris, s.Oliver, Tom Tailor und vielen anderen Labels. Bei den Kinderschuhen ist die Echtgröße ausgezeichnet: Reno misst dafür alle Schuhe nach um zu garantieren, dass die auf dem Etikett angegebene Größe wirklich stimmt. Der Store befindet sich im 1. Obergeschoss, in den ehemaligen Verkaufsräumen von CCC.